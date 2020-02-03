Инвестор предоставил Псковской области автобусы на условиях лизинга
В Псковпассажиравтотранс поступили 4 автобуса ПАЗ от инвестора, регион приобрел их на условиях лизинга. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, губернатор Псковской области Михаил Ведерников 3 февраля провел рабочую встречу с председателем правления группы компаний «Респект», гендиректором «Брянской нефтяной компании» Ильей Линником.
В ближайшее время техника выйдет на маршруты из Пскова в Дно, Бежаницы, Себеж и Печоры. По истечении договора лизинга автобусы перейдут в собственность предприятия.
Также стороны обсудили возможность перевода автопарка предприятия на сжиженный природный газ, это повлияет на экологичность и экономическую эффективность перевозок.
Власти Псковской области также надеются на сотрудничество с инвестором в сферах здравоохранения и транспорта. Илья Линник, к примеру, предложил губернатору варианты реализации проекта «Умный город» в Пскове.
ИСТОЧНИК KP.RU