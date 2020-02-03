3 миллиона рублей заплатит псковский чиновник за незаконную приватизацию квартиры

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:30:17+03:00

Жена служащего получила квартиру, а затем передала ее третьему лицу

Изменить размер текста: A A

Псковский чиновник незаконно приватизировал служебную квартиру на свою жену. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в областной прокуратуре.

Как выяснили в ведомстве, заместитель руководителя в органе исполнительной власти Псковской области получил служебную квартиру, которую приватизировал на свою жену. Чтобы скрыть преступление, семья передала квартиру в собственность третьему лицу.

По решению суда семья чиновника должна выплатить в региональный бюджет стоимость данной квартиры, а это 3 миллиона 166 тысяч 259 рублей. Вернуть жилье у государства нет возможности, так как квартира принадлежит другому человеку.

Апелляционная инстанция признала решение суда законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU