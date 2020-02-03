3 миллиона рублей заплатит псковский чиновник за незаконную приватизацию квартиры
Псковский чиновник незаконно приватизировал служебную квартиру на свою жену. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в областной прокуратуре.
Как выяснили в ведомстве, заместитель руководителя в органе исполнительной власти Псковской области получил служебную квартиру, которую приватизировал на свою жену. Чтобы скрыть преступление, семья передала квартиру в собственность третьему лицу.
По решению суда семья чиновника должна выплатить в региональный бюджет стоимость данной квартиры, а это 3 миллиона 166 тысяч 259 рублей. Вернуть жилье у государства нет возможности, так как квартира принадлежит другому человеку.
Апелляционная инстанция признала решение суда законным и обоснованным.
ИСТОЧНИК KP.RU