Юлия Пересильд готовит актеров к возвращению «Каштанки» на сцену псковского театра
- Я в Пскове и приехала я, чтобы ввести нового артиста в спектакль «Каштанка», - отмечает в своем Instagram-аккаунте актриса и режиссер Юлия Пересильд. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», роль Кота теперь исполнит молодой актер Псковского драматического театра Лев Орешкин.
Фото: drampush.ru. Лев Орешкин.
Более того, Юлия Пересильд применила на репетициях новую методику – «прогон на стульях».
- Артисты садятся на стулья (могут закрывать глаза или нет – как хочется), абстрагируются от тела и проигрывают весь спектакль целиком, в полную эмоциональную силу, - объясняет режиссер.
"Прогон на стульях" спектакля Юлии Пересильд "Каштанка".Видео: Instagram Юлии Пересильд. Режиссер рок-оперы приехала в Псков и работает с актерами после перерыва.
Чеховская «Каштанка» для Юлии Пересильд стала поводом, чтобы рассказать о драматической судьбе молодой девушки, выросшей во дворе, ставшей «звездой» и вернувшейся к привычной обыденной жизни.
«Каштанка» вернется на сцену Псковского театра драмы уже завтра, 4 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU