2020-02-03T16:14:01+03:00
Звезды

Юлия Пересильд готовит актеров к возвращению «Каштанки» на сцену псковского театра

В рок-опере обновится актерский состав [видео]
Алиса Солнцева
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Фото: drampush.ru. 4 и 29 февраля на сцене Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина снова покажут "Каштанку".Фото: drampush.ru. 4 и 29 февраля на сцене Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина снова покажут "Каштанку".
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- Я в Пскове и приехала я, чтобы ввести нового артиста в спектакль «Каштанка», - отмечает в своем Instagram-аккаунте актриса и режиссер Юлия Пересильд. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», роль Кота теперь исполнит молодой актер Псковского драматического театра Лев Орешкин.

Фото: drampush.ru. Лев Орешкин.

Фото: drampush.ru. Лев Орешкин.

Более того, Юлия Пересильд применила на репетициях новую методику – «прогон на стульях».

- Артисты садятся на стулья (могут закрывать глаза или нет – как хочется), абстрагируются от тела и проигрывают весь спектакль целиком, в полную эмоциональную силу, - объясняет режиссер.

"Прогон на стульях" спектакля Юлии Пересильд "Каштанка".Видео: Instagram Юлии Пересильд. Режиссер рок-оперы приехала в Псков и работает с актерами после перерыва.

Чеховская «Каштанка» для Юлии Пересильд стала поводом, чтобы рассказать о драматической судьбе молодой девушки, выросшей во дворе, ставшей «звездой» и вернувшейся к привычной обыденной жизни.

«Каштанка» вернется на сцену Псковского театра драмы уже завтра, 4 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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