2020-02-03T17:22:15+03:00
Политика

Главред «Печорской правды»: Борьба за кресло главы Печорского района только начинается

Василиса Алексеева
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Выборы в Печорском районе пройдут 5 апреля.Выборы в Печорском районе пройдут 5 апреля.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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-Основная борьба за кресло главы Печорского района только начинается, - прокомментировал победу директора компании «Автобусный курьер», военного пенсионера Сергея Тарасика в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата от партии на муниципальных выборах, которое прошло 3 февраля в Печорском районе, главный редактор газеты «Печорская правда» Виктор Маслов . Об этом «Комсомольской правде-Псков» сообщили в Псковском агентстве информации.

- Победа Сергея Тарасика на предварительном голосовании честная, справедливая и достойная, - отметил Виктор Маслов . - Что будет дальше - покажет время. Но могу точно сказать, что вчерашняя победа - не повод расслабляться и почивать на лаврах, ведь в предварительном голосовании приняла участие только часть избирателей, на основных выборах их будет значительно больше. Поэтому сейчас надо активно общаться с людьми, в общем вести обычную предвыборную работу.

КОНКРЕТНО

По итогам предварительного голосования Сергей Тарасик получил 1 тысячу 41 голос (84,77%). Всего на участки пришли 1 тысяча 228 избирателей.

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Кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района станет Сергей Тарасик. Досрочные выборы главы Печорского района пройдут 5 апреля (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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