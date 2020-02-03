Сергей Тарасик о предстоящих выборах главы Печорского района: Пора начинать работать

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:33:37+03:00

Победитель на предварительном голосовании за кандидатов от «Единой России» наметил план действий на предвыборную кампанию

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Сергей Тарасик удовлетворен результатами предварительного голосования «Единой России» 2 февраля и уже наметил план работы на предвыборную кампанию. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали коллеги из Псковского агентства информации.

- Впереди много работы, но для меня это не первые выборы, поэтому порядок действий я уже наметил, - отметил директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик - победитель в предварительном голосовании за кандидатов от «Единой России» на выборы главы Печорского района.

По мнению кандидата на пост главы района, это лишь предварительный результат, ведь впереди подготовка к основным выборам.

- Сначала надо зарегистрироваться, пройти необходимые процедуры. А пока планирую, думаю и надеюсь на победу. Ну, а вообще пора начинать работать, - добавил Сергей Тарасик.

По итогам предварительного голосования Сергей Тарасик получил 1 тысячу 41 голос (84,77 процента). Всего на участки пришли 1 тысяча 228 избирателей.

Досрочные выборы главы Печорского районы состоятся 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU