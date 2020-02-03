Сергей Тарасик о предстоящих выборах главы Печорского района: Пора начинать работать
Сергей Тарасик удовлетворен результатами предварительного голосования «Единой России» 2 февраля и уже наметил план работы на предвыборную кампанию. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали коллеги из Псковского агентства информации.
- Впереди много работы, но для меня это не первые выборы, поэтому порядок действий я уже наметил, - отметил директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик - победитель в предварительном голосовании за кандидатов от «Единой России» на выборы главы Печорского района.
По мнению кандидата на пост главы района, это лишь предварительный результат, ведь впереди подготовка к основным выборам.
- Сначала надо зарегистрироваться, пройти необходимые процедуры. А пока планирую, думаю и надеюсь на победу. Ну, а вообще пора начинать работать, - добавил Сергей Тарасик.
По итогам предварительного голосования Сергей Тарасик получил 1 тысячу 41 голос (84,77 процента). Всего на участки пришли 1 тысяча 228 избирателей.
Досрочные выборы главы Печорского районы состоятся 5 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU