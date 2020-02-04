2020-02-04T10:09:35+03:00
Происшествия

Автолюбитель без прав устроил погоню в Пскове

7 минут пскович пытался скрыться от полицейских на «шестерке» [видео]
Алиса Солнцева
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
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В Пскове дорожные полицейские задержали водителя без прав, пытавшегося скрыться от наряда ДПС. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, вечером 2 февраля у жилого дома на улице Стрелковой дивизии, 128 водитель машины ВАЗ-2106 проигнорировал требования сотрудников полиции и попытался скрыться.

Инспекторам ДПС пришлось преследовать нарушителя около 7 минут: лихач на «шестерке» кружил по соседним улицам и дворам, нарушая правила дорожного движения. Водитель значительно превысил скорость, выезжал на встречную полосу и не реагировал на требования полицейских, которые в громкоговоритель предупреждали нарушителя о применении оружия.

Псковские полицейские задержали лихача без прав.Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области. Водитель "шестерки" не остановился по требованию ДПС и попытался скрыться.

У дома №15 на улице Шелгунова «шестерку» удалось остановить, однако водитель не спешил выходить из машины. Сотрудники ДПС разбили боковое стекло, вывели автомобилиста из машины и надели на него наручники.

Нарушителем оказался пскович, 1996 года рождения, у него отсутствовали права и полис страхования машины. Лихач также ответит за нарушения правил дорожного движения и невыполнение требований сотрудника полиции. Нарушителем займется отдел УМВД по городу Пскову. ВАЗ-2106 отправили на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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