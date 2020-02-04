За три года в Пскове отремонтировали более 40 километров дорог

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:19:09+03:00

Все больше гладкого асфальта, все меньше ям становится на псковских дорогах. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В планах на 2020 – починить еще 18 километров

Изменить размер текста: A A

С 2017 по 2019 год в Пскове отремонтировали 42,7 километра дорог. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, такие данные привели в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

В 2020 году планируется отремонтировать 16 километров псковских дорог, 2,1 километра – реконструировать.

В прошлом году в областном центре починили 12,5 километра дорог, построили – 1,2 километра. По нацпроекту отремонтировали улицы Юбилейную, Льва Толстого, с помощью федеральной поддержки удалось построить улично-дорожную сеть вокруг жилого квартала «Северный» в створе улиц Инженерной и Юности.

Самый большой объем работ выполнили в 2018 году – 19,7 километра дорог. За счет областного бюджета отремонтировали улицы Советскую, Максима Горького и Льва Толстого. Реконструкция прошла на улице Свердлова в рамках туркластера «Псковский». В 2017 году дорожники охватили 9,6 километра: 9,2 километра отремонтировали, 0,4 километра реконструировали.

ИСТОЧНИК KP.RU