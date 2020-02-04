2020-02-04T10:19:09+03:00
Недвижимость

За три года в Пскове отремонтировали более 40 километров дорог

В планах на 2020 – починить еще 18 километров
Максим Дмитриев
Поделиться:
Все больше гладкого асфальта, все меньше ям становится на псковских дорогах.Все больше гладкого асфальта, все меньше ям становится на псковских дорогах.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

С 2017 по 2019 год в Пскове отремонтировали 42,7 километра дорог. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, такие данные привели в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

В 2020 году планируется отремонтировать 16 километров псковских дорог, 2,1 километра – реконструировать.

В прошлом году в областном центре починили 12,5 километра дорог, построили – 1,2 километра. По нацпроекту отремонтировали улицы Юбилейную, Льва Толстого, с помощью федеральной поддержки удалось построить улично-дорожную сеть вокруг жилого квартала «Северный» в створе улиц Инженерной и Юности.

Самый большой объем работ выполнили в 2018 году – 19,7 километра дорог. За счет областного бюджета отремонтировали улицы Советскую, Максима Горького и Льва Толстого. Реконструкция прошла на улице Свердлова в рамках туркластера «Псковский». В 2017 году дорожники охватили 9,6 километра: 9,2 километра отремонтировали, 0,4 километра реконструировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
130 тысяч рублей выиграли студенты ПсковГУ на хакатоне в Санкт-Петербурге
Бунтов на Псковпассажиравтотрансе нет - Борис Ёлкин
В этом году на ремонт дворовых территорий в Пскове выделят 100 миллионов рублей
В Пскове закрыт въезд на территорию третьей поликлиники
По улице Кузбасской и Западной в Пскове будут ходить автобусы
За сообщение о взятке псковичи могут рассчитывать на денежное вознаграждение
Транспортные карты в автобусах в Пскова появятся к апрелю
Телеканал «МИР» рассказал об иконе Псково-Печерского монастыря, подаренной антарктическому храму
В Псковской области пытались продать похищенную икону
Свинцовую пломбу XVI-XVII веков из Англии нашли археологи в Пскове
Житель Порхова зарезал женщину из-за ревности
Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Псковском районе
За три года в Пскове отремонтировали более 40 километров дорог
Автолюбитель без прав устроил погоню в Пскове
Сергей Тарасик о предстоящих выборах главы Печорского района: Пора начинать работать
Главред «Печорской правды»: Борьба за кресло главы Печорского района только начинается