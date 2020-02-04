Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Псковском районе

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:34:55+03:00

Водитель не справился с управлением и перевернулся

Изменить размер текста: A A

Ночью 4 февраля мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части в Псковском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, авария произошла в 00:20 на 11-м километре трассы Подборовье – Лопотово.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

За рулем мотоцикла Racer находился молодой человек 1994 года рождения. В результате аварии водитель пострадал и был госпитализирован.

По факту ДТП полиция проведет проверку, мотоциклист отказался от медицинского освидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU