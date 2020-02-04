Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Псковском районе
Ночью 4 февраля мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части в Псковском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, авария произошла в 00:20 на 11-м километре трассы Подборовье – Лопотово.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
За рулем мотоцикла Racer находился молодой человек 1994 года рождения. В результате аварии водитель пострадал и был госпитализирован.
По факту ДТП полиция проведет проверку, мотоциклист отказался от медицинского освидетельствования.
ИСТОЧНИК KP.RU