2020-02-04T10:34:55+03:00
Происшествия

Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Псковском районе

Водитель не справился с управлением и перевернулся
Алиса Солнцева
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
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Ночью 4 февраля мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части в Псковском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, авария произошла в 00:20 на 11-м километре трассы Подборовье – Лопотово.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

За рулем мотоцикла Racer находился молодой человек 1994 года рождения. В результате аварии водитель пострадал и был госпитализирован.

По факту ДТП полиция проведет проверку, мотоциклист отказался от медицинского освидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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