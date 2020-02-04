Житель Порхова зарезал женщину из-за ревности

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:40:10+03:00

До 15 лет лишения свободы грозит ревнивцу из Порхова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Два раза ударил ножом сожительницу 36-летний житель Порхова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в следственном управлении СК России по Псковской области, подозреваемого в убийстве уже задержали полицейские.

Как выяснило следствие, вечером 1 февраля мужчина на почве ревности схватился за нож, он ударил женщину два раза: в грудь и живот.

В ночь на 2 февраля правоохранителям сообщили о том, что 39-летняя женщина умерла в больнице. Порховский отдел следкома возбудил уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемого задержали и ведут расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU