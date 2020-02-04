2020-02-04T12:08:14+03:00
Общество

Свинцовую пломбу XVI-XVII веков из Англии нашли археологи в Пскове

На пломбе различаются английский герб и роза Тюдоров
Алиса Солнцева
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Фото: Археологический центр Псковской области.Фото: Археологический центр Псковской области.
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Псковские археологи показали новую находку из Мстиславского раскопа – торговую пломбу XVI-XVII веков. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта Археологического центра Псковской области в Instagram.

Фото: Археологический центр Псковской области.

Фото: Археологический центр Псковской области.

Специалисты обнаружили в Пскове свинцовую пломбу из Англии. На одной стороне изделия выгравирован герб, на другой – сохранились фрагменты оттиска розы Тюдоров.

Фото: Археологический центр Псковской области.

Фото: Археологический центр Псковской области.

- Псков был богатым средневековым городом, связанным с Европой множеством торговых интересов. Материальные подтверждения активных торговых операций псковских купцов мы постоянно находим во время наших археологических работ, - замечают сотрудники Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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