Свинцовую пломбу XVI-XVII веков из Англии нашли археологи в Пскове
Псковские археологи показали новую находку из Мстиславского раскопа – торговую пломбу XVI-XVII веков. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта Археологического центра Псковской области в Instagram.
Фото: Археологический центр Псковской области.
Специалисты обнаружили в Пскове свинцовую пломбу из Англии. На одной стороне изделия выгравирован герб, на другой – сохранились фрагменты оттиска розы Тюдоров.
Фото: Археологический центр Псковской области.
- Псков был богатым средневековым городом, связанным с Европой множеством торговых интересов. Материальные подтверждения активных торговых операций псковских купцов мы постоянно находим во время наших археологических работ, - замечают сотрудники Центра.
ИСТОЧНИК KP.RU