2020-02-04T12:44:02+03:00
Происшествия

В Псковской области пытались продать похищенную икону

Воры украли у дедовичского пенсионера икону Божией Матери
Алиса Солнцева
Поделиться:
Знакомые отвлекали пенсионера, пока вор выносил икону.Знакомые отвлекали пенсионера, пока вор выносил икону.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
Изменить размер текста:

Полицейские задержали мужчину при продаже краденой иконы. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

По версии следствия, подозреваемый похитил икону Божией Матери у пенсионера из Дедовичей. К мужчине в гости пришли его знакомые и незаметно украли образ. О пропаже 3 февраля заявила родственница потерпевшего.

Стражи порядка смогли изъять икону в тот момент, когда злоумышленник пытался продать ее в одном из районов Псковской области.

Полиция проводит проверку по факту кражи, а экспертам предстоит установить историко-художественную ценность данной иконы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
130 тысяч рублей выиграли студенты ПсковГУ на хакатоне в Санкт-Петербурге
Бунтов на Псковпассажиравтотрансе нет - Борис Ёлкин
В этом году на ремонт дворовых территорий в Пскове выделят 100 миллионов рублей
В Пскове закрыт въезд на территорию третьей поликлиники
По улице Кузбасской и Западной в Пскове будут ходить автобусы
За сообщение о взятке псковичи могут рассчитывать на денежное вознаграждение
Транспортные карты в автобусах в Пскова появятся к апрелю
Телеканал «МИР» рассказал об иконе Псково-Печерского монастыря, подаренной антарктическому храму
В Псковской области пытались продать похищенную икону
Свинцовую пломбу XVI-XVII веков из Англии нашли археологи в Пскове
Житель Порхова зарезал женщину из-за ревности
Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Псковском районе
За три года в Пскове отремонтировали более 40 километров дорог
Автолюбитель без прав устроил погоню в Пскове
Сергей Тарасик о предстоящих выборах главы Печорского района: Пора начинать работать
Главред «Печорской правды»: Борьба за кресло главы Печорского района только начинается