В Псковской области пытались продать похищенную икону
Полицейские задержали мужчину при продаже краденой иконы. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.
По версии следствия, подозреваемый похитил икону Божией Матери у пенсионера из Дедовичей. К мужчине в гости пришли его знакомые и незаметно украли образ. О пропаже 3 февраля заявила родственница потерпевшего.
Стражи порядка смогли изъять икону в тот момент, когда злоумышленник пытался продать ее в одном из районов Псковской области.
Полиция проводит проверку по факту кражи, а экспертам предстоит установить историко-художественную ценность данной иконы.
ИСТОЧНИК KP.RU