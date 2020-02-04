В Псковской области пытались продать похищенную икону

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:44:02+03:00

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Полицейские задержали мужчину при продаже краденой иконы. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

По версии следствия, подозреваемый похитил икону Божией Матери у пенсионера из Дедовичей. К мужчине в гости пришли его знакомые и незаметно украли образ. О пропаже 3 февраля заявила родственница потерпевшего.

Стражи порядка смогли изъять икону в тот момент, когда злоумышленник пытался продать ее в одном из районов Псковской области.

Полиция проводит проверку по факту кражи, а экспертам предстоит установить историко-художественную ценность данной иконы.

ИСТОЧНИК KP.RU