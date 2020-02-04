Телеканал «МИР» рассказал об иконе Псково-Печерского монастыря, подаренной антарктическому храму

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:09:18+03:00

К 200-летию открытия континента полярный капитан привез церкви Святой Троицы иконы с горы Афон и псковской земли

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Телеканал «МИР» сделал сюжет об иконе, которую глава Псково-Печерской лавры передал настоятелю храма Святой Троицы в Антарктиде. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», съемочная группа отправилась в экспедицию на Южный полюс к юбилею открытия Антарктиды русскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым.

Напомним, идея подарить псковскую икону антарктической церквушке возникла у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и полярного капитана Даниила Гаврилова.

Специально для этого мореплаватель отправился в экспедицию на остров Ватерлоо в церковь Святой Троицы у полярной станции «Беллинсгаузен». Капитан привез хранителям церкви икону Святого Пантелеймона с горы Афон, рукописную икону преподобных Вассы и Ионы из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и книгу «Несвятые святые» митрополита Тихона.

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ИСТОЧНИК KP.RU