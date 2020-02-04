Транспортные карты в автобусах в Пскова появятся к апрелю

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:58:14+03:00

До этого времени повышения стоимости разового проезда не будет

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Транспортные карты планируют ввести в Пскове с 1 апреля, сообщил на пресс-конференции 4 февраля председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству администрации Псковской области Борис Елкин, передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков". Пока это предположительная дата, поскольку сейчас ведется работа по разработке тарифной сетки.

Пластиковые транспортные карты заменят обычные проездные билеты, в том числе бумажные. Карту необходимо будет пополнять любым удобным способом. Ее можно будет использовать как проездной или как кошелек, с которого будут оплачиваться разовые поездки.

Также Борис Елкин отметил, что до введения транспортных карт анонсированного ранее повышения стоимости проезда на городском транспорте до 27 рублей не будет.

Карта будет индивидуальная ее нельзя будет передать кому-нибудь как существующий сейчас проездной .

ИСТОЧНИК KP.RU