За сообщение о взятке псковичи могут рассчитывать на денежное вознаграждение

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:36:41+03:00

От 5 до 20 тысяч рублей может получить человек, сообщивший о коррупции в Пскове

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Денежное вознаграждение могут получить псковичи за оповещение городских властей о взятке. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, в городе действует соглашение о противодействии коррупции, заключенное администрацией с прокуратурой, органами предварительного следствия и органами внутренних дел.

Человек, рассказавший о коррупции, может рассчитывать на денежное вознаграждение от 5 до 20 тысяч рублей: за подтвердившееся сообщение о преступлении небольшой тяжести - 5 тысяч рублей, средней тяжести - 10 тысяч рублей, о тяжком преступлении - 15 тысяч рублей и об особо тяжком - 20 тысяч рублей.

Предполагается, что горожанин расскажет представителям администрации о факте преступления, его подготовки или о месте нахождения разыскиваемого лица, данную информацию передадут главе администрации, которая разъяснит гражданину порядок обращения в правоохранительные органы за материальным вознаграждением.

В соглашении также говорится, что при отказе человека от денежных средств глава администрации города может наградить его почетной грамотой администрации либо объявить благодарности.

ИСТОЧНИК KP.RU