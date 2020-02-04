По улице Кузбасской и Западной в Пскове будут ходить автобусы

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:53:33+03:00

Масштабная реконструкция дорог на Завеличье может начаться уже в этом году

Изменить размер текста: A A

Масштабная реконструкция улицы Кузбасской с прилегающей к ней улицей Западной на Завеличье в Пскове начнется предположительно в 2020-2021 году, сообщил на пресс-конференции 4 февраля председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Ёлкин, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков».

Реконструкция дороги предполагает ее расширение, обустройство нескольких пешеходных переходов и транспортного кольца на пересечении Западной и Кузбасской. Стоимость проекта составляет около полумиллиарда рублей.

Как пояснил спикер, на улице Западной изменится схема движения. С каждой стороны сквера установят одностороннее движение в две полосы, в некоторых местах дорогу расширят. Видоизменится сквер на границе улицы Западной и Михайловской. По этим улицам будет ходить общественный транспорт.

Как рассказал Борис Ёлкин, проекты на реконструкцию уже готовы, остается открытым вопрос финансирования. Как только он решится, начнутся работы.

- В Москве мы этот вопрос прорабатываем и лоббируем, - отметил Борис Елкин. - Для нас это очень важный проект.

ИСТОЧНИК KP.RU