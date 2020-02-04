2020-02-04T15:53:33+03:00
Общество

По улице Кузбасской и Западной в Пскове будут ходить автобусы

Масштабная реконструкция дорог на Завеличье может начаться уже в этом году
Василиса Алексеева
Поделиться:
Реконструкция дорожной сети пройдет на Завеличье.Реконструкция дорожной сети пройдет на Завеличье.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Масштабная реконструкция улицы Кузбасской с прилегающей к ней улицей Западной на Завеличье в Пскове начнется предположительно в 2020-2021 году, сообщил на пресс-конференции 4 февраля председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Ёлкин, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков».

Реконструкция дороги предполагает ее расширение, обустройство нескольких пешеходных переходов и транспортного кольца на пересечении Западной и Кузбасской. Стоимость проекта составляет около полумиллиарда рублей.

Как пояснил спикер, на улице Западной изменится схема движения. С каждой стороны сквера установят одностороннее движение в две полосы, в некоторых местах дорогу расширят. Видоизменится сквер на границе улицы Западной и Михайловской. По этим улицам будет ходить общественный транспорт.

Как рассказал Борис Ёлкин, проекты на реконструкцию уже готовы, остается открытым вопрос финансирования. Как только он решится, начнутся работы.

- В Москве мы этот вопрос прорабатываем и лоббируем, - отметил Борис Елкин. - Для нас это очень важный проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
130 тысяч рублей выиграли студенты ПсковГУ на хакатоне в Санкт-Петербурге
Бунтов на Псковпассажиравтотрансе нет - Борис Ёлкин
В этом году на ремонт дворовых территорий в Пскове выделят 100 миллионов рублей
В Пскове закрыт въезд на территорию третьей поликлиники
По улице Кузбасской и Западной в Пскове будут ходить автобусы
За сообщение о взятке псковичи могут рассчитывать на денежное вознаграждение
Транспортные карты в автобусах в Пскова появятся к апрелю
Телеканал «МИР» рассказал об иконе Псково-Печерского монастыря, подаренной антарктическому храму
В Псковской области пытались продать похищенную икону
Свинцовую пломбу XVI-XVII веков из Англии нашли археологи в Пскове
Житель Порхова зарезал женщину из-за ревности
Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Псковском районе
За три года в Пскове отремонтировали более 40 километров дорог
Автолюбитель без прав устроил погоню в Пскове
Сергей Тарасик о предстоящих выборах главы Печорского района: Пора начинать работать
Главред «Печорской правды»: Борьба за кресло главы Печорского района только начинается