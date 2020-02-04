2020-02-04T15:54:28+03:00
Общество

В Пскове закрыт въезд на территорию третьей поликлиники

Ограничения связаны с дорожными работами
Максим Дмитриев
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Администрация приносит извинения за неудобства.Администрация приносит извинения за неудобства.Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В Пскове ограничили въезд на территорию городской поликлиники № 3 на улице Индустриальной.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в администрации Псковской городской поликлиники, у третьего отделения идут дорожные работы. В связи с этим на территорию медучреждения может проехать только служебный автотранспорт.

- Просим вас заранее планировать места под парковку и соблюдать правила ПДД! Приносим вам свои извинения за временные неудобства, - сообщает администрация поликлиники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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