В Пскове закрыт въезд на территорию третьей поликлиники
Ограничения связаны с дорожными работами
Администрация приносит извинения за неудобства.Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В Пскове ограничили въезд на территорию городской поликлиники № 3 на улице Индустриальной.
Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в администрации Псковской городской поликлиники, у третьего отделения идут дорожные работы. В связи с этим на территорию медучреждения может проехать только служебный автотранспорт.
- Просим вас заранее планировать места под парковку и соблюдать правила ПДД! Приносим вам свои извинения за временные неудобства, - сообщает администрация поликлиники.
ИСТОЧНИК KP.RU