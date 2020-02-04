2020-02-04T16:14:58+03:00
Общество

В этом году на ремонт дворовых территорий в Пскове выделят 100 миллионов рублей

Деньги нашлись в региональном бюджете
Василиса Алексеева
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Псковичи стали чаще жаловаться на "раздолбанные" дворы.Псковичи стали чаще жаловаться на "раздолбанные" дворы.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Тротуары и дворы без благоустройства и нормальных дорожек— две беды нашего города, отметил на пресс-конференции 4 февраля в пресс-центре "Псковской правды" председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Ёлкин.

С ремонтом дорог «все более-менее», также как и тротурами. Которые прилегабт к отремонтированным дорогам. По словам спикера, нужных объемов денег на ремонт всех дворов и тротуаров в бюджете нет, но «будем ремонтировать»

В этом году выделят из регионального бюджета 100 млн рублей на ремонт дворовых территорий.

- Такого никогда не было, - отметил Ёлкин. - Это не решит всю проблему, но по крайней мере, мы начинаем эту работу. Надо с чего-то начинать.

Как заметил чиновник, псковичи теперь чаще жалуются на плохие тротуары и дворы, чем на автодороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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