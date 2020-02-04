Бунтов на Псковпассажиравтотрансе нет - Борис Ёлкин

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:29:30+03:00

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Бунтов в «Псковпассажиравтотрансе» нет, ответил на вопрос корреспондента "Комсомольской правды-Псков" на пресс-конференции 4 февраля, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству администрации Псковской области Борис Елкин.

И предыдущий руководитель автотранспортного предприятия ( Николай Киянец) и нынешний проводили и проводят большую работу, заверил спикер.

-Есть отдельные граждане, которые пытаются дестабилизировать ситуацию на предприятии, - отметил Борис Елкин. - Глобальных изменений, сокращений на предприятии не будет, будем совершенствовать систему.

Также председатель комитета сообщил, что недавно у предприятия сменился поставщик топлива - теперь это Роснефть, вместо Сургутнефтегаза. Это позволяет экономить, к тому же конкуренция между поставщиками идет на пользу всем.

ИСТОЧНИК KP.RU