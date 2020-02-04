2020-02-04T16:29:30+03:00
Общество

Бунтов на Псковпассажиравтотрансе нет - Борис Ёлкин

Преобразования в автоколонне продолжаются
Василиса Алексеева
Поделиться:
"Псковпассажиравтотранс" работает в штатном режиме."Псковпассажиравтотранс" работает в штатном режиме.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Бунтов в «Псковпассажиравтотрансе» нет, ответил на вопрос корреспондента "Комсомольской правды-Псков" на пресс-конференции 4 февраля, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству администрации Псковской области Борис Елкин.

И предыдущий руководитель автотранспортного предприятия ( Николай Киянец) и нынешний проводили и проводят большую работу, заверил спикер.

-Есть отдельные граждане, которые пытаются дестабилизировать ситуацию на предприятии, - отметил Борис Елкин. - Глобальных изменений, сокращений на предприятии не будет, будем совершенствовать систему.

Также председатель комитета сообщил, что недавно у предприятия сменился поставщик топлива - теперь это Роснефть, вместо Сургутнефтегаза. Это позволяет экономить, к тому же конкуренция между поставщиками идет на пользу всем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
130 тысяч рублей выиграли студенты ПсковГУ на хакатоне в Санкт-Петербурге
Бунтов на Псковпассажиравтотрансе нет - Борис Ёлкин
В этом году на ремонт дворовых территорий в Пскове выделят 100 миллионов рублей
В Пскове закрыт въезд на территорию третьей поликлиники
По улице Кузбасской и Западной в Пскове будут ходить автобусы
За сообщение о взятке псковичи могут рассчитывать на денежное вознаграждение
Транспортные карты в автобусах в Пскова появятся к апрелю
Телеканал «МИР» рассказал об иконе Псково-Печерского монастыря, подаренной антарктическому храму
В Псковской области пытались продать похищенную икону
Свинцовую пломбу XVI-XVII веков из Англии нашли археологи в Пскове
Житель Порхова зарезал женщину из-за ревности
Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Псковском районе
За три года в Пскове отремонтировали более 40 километров дорог
Автолюбитель без прав устроил погоню в Пскове
Сергей Тарасик о предстоящих выборах главы Печорского района: Пора начинать работать
Главред «Печорской правды»: Борьба за кресло главы Печорского района только начинается