2020-02-05T09:56:48+03:00
Политика

Требования Эстонии вернуть часть Псковской области губернатор сравнил с басней «Слон и Моська»

Нам чужого не надо, но и свое не отдадим – Михаил Ведерников
Алиса Солнцева
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Скриншот: "Россия 24".Скриншот: "Россия 24".
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Заявления эстонской стороны о необходимости передать часть российских земель губернатор Псковской области сравнил с сюжетом басни «Слон и Моська». Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», 4 февраля в ночном эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 24» ведущий Стас Натанзон обсудил с Михаилом Ведерниковым притязания Эстонии на псковскую землю.

Глава региона пояснил, что псковичи относятся к подобным высказываниям с иронией.

- Что касается авторов самих таких идей, то складывается стойкое ощущение, что они плохо знают историю. Это наши русские города, и любые территориальные претензии звучат дико и глупо. Как, например, Словения требовала бы у Италии вернуть Венецию – уровень осмысленности примерно одинаковый, - заметил Михаил Ведерников.

Собеседники остановились на том, что эстонцам стоит оставаться в России туристами, а в Псковскую область приезжать, чтобы лучше узнать историю.

- Они могут приехать на экскурсию, посетить памятник Александру Невскому, вспомнить события на Чудском озере. Думаю, такой образовательный визит стал бы полезным и отрезвляющим. А так – просто как в басне про Моську и Слона, - подытожил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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