2020-02-05T10:15:52+03:00
Общество

Долг по зарплате в 1,5 миллиона рублей выплатило островское предприятие

Руководитель «Аграрника» не в первый раз задерживает выплаты сотрудникам
Максим Дмитриев
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Сотрудники предприятия получили заработанные деньги после вмешательства прокуратуры.Сотрудники предприятия получили заработанные деньги после вмешательства прокуратуры.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Острове прокуратура добилась выплаты заработной платы сотрудникам предприятия «Аграрник». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной прокуратуры, директор компании задолжал работникам более 1,5 миллиона рублей.

Руководителя предприятия в очередной раз привлекли к административной ответственности и обязали оплатить труд сотрудников. Суд рассмотрел иски от 10 работников и постановил выплатить зарплату за прошедший период.

ООО «Аграрник» уже полностью погасил накопившийся долг по оплате труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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