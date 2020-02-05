Долг по зарплате в 1,5 миллиона рублей выплатило островское предприятие

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:15:52+03:00

Руководитель «Аграрника» не в первый раз задерживает выплаты сотрудникам

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В Острове прокуратура добилась выплаты заработной платы сотрудникам предприятия «Аграрник». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной прокуратуры, директор компании задолжал работникам более 1,5 миллиона рублей.

Руководителя предприятия в очередной раз привлекли к административной ответственности и обязали оплатить труд сотрудников. Суд рассмотрел иски от 10 работников и постановил выплатить зарплату за прошедший период.

ООО «Аграрник» уже полностью погасил накопившийся долг по оплате труда.

ИСТОЧНИК KP.RU