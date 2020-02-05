В Пскове заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:36:13+03:00

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За неделю в Пскове заболели ОРВИ 2429 человек, и этот показатель превышает эпидемический порог на 14,8 процента. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в управлении Роспотребнадзора по Псковской области, на данный момент заражено 115,6 на 10 тысяч населения. Госпитализированы с признаками вирусной инфекции 100 человек.

По региону заболеваемость ОРВИ все еще находится ниже недельного эпидпорога на 49,9 процента. За неделю заболели 4404 человек, и это 69,94 на 10 тысяч населения.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне. За неделю обследовано 18 больных с признаками ОРВИ, у 4 выявлен вирус парагриппа, у 3 - аденовирусная инфекция, у 1 – РС-вирусная инфекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU