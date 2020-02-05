2020-02-05T11:10:27+03:00
Происшествия

10 тысяч литров поддельного алкоголя изъяла полиция в Пскове

Спирт с различными добавками продавцы выдавали за виски, ром и коньяк [видео]
Алиса Солнцева
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
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Псковские полицейские раскрыли незаконный сбыт поддельного алкоголя в Пскове. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, более 10 тысяч литров фальсифицированного алкоголя изъяли правоохранители.

По версии следствия, группа лиц хранила, перевозила и сбывала нелегальный алкоголь на территории Пскова и области. Продукцию более чем на 5 миллионов рублей преступники хранили в гаражах на территории города.

Псковская полиция изъяла 10 тысяч литров фальсифицированного алкоголя.Видео: пресс-служба управления МВД России по Псковской области.

Продавцы реализовывали водку, виски, коньяк и ром, внешний вид алкогольной продукции напоминал товары известных производителей. Эксперты провели исследование и выяснили, что под видом этих напитков продавался спирт с различными добавками, что, безусловно, не соответствовало ГОСТу. Кроме того, на некоторых бутылках были поддельные федеральные марки алкогольной продукции.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Такой алкоголь мошенники поставляли предпринимателям, также продавали физическим лицам.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Следственное управление открыло уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ, то есть преступников накажут за производство, приобретение, хранение, перевозку и сбыт товаров и продукции без маркировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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