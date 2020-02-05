10 тысяч литров поддельного алкоголя изъяла полиция в Пскове

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:10:27+03:00

Спирт с различными добавками продавцы выдавали за виски, ром и коньяк [видео]

Изменить размер текста: A A

Псковские полицейские раскрыли незаконный сбыт поддельного алкоголя в Пскове. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, более 10 тысяч литров фальсифицированного алкоголя изъяли правоохранители.

По версии следствия, группа лиц хранила, перевозила и сбывала нелегальный алкоголь на территории Пскова и области. Продукцию более чем на 5 миллионов рублей преступники хранили в гаражах на территории города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/758875" frameborder="0"></iframe> Псковская полиция изъяла 10 тысяч литров фальсифицированного алкоголя.Видео: пресс-служба управления МВД России по Псковской области.

Продавцы реализовывали водку, виски, коньяк и ром, внешний вид алкогольной продукции напоминал товары известных производителей. Эксперты провели исследование и выяснили, что под видом этих напитков продавался спирт с различными добавками, что, безусловно, не соответствовало ГОСТу. Кроме того, на некоторых бутылках были поддельные федеральные марки алкогольной продукции.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Такой алкоголь мошенники поставляли предпринимателям, также продавали физическим лицам.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Следственное управление открыло уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ, то есть преступников накажут за производство, приобретение, хранение, перевозку и сбыт товаров и продукции без маркировки.

ИСТОЧНИК KP.RU