10 тысяч литров поддельного алкоголя изъяла полиция в Пскове
Псковские полицейские раскрыли незаконный сбыт поддельного алкоголя в Пскове. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, более 10 тысяч литров фальсифицированного алкоголя изъяли правоохранители.
По версии следствия, группа лиц хранила, перевозила и сбывала нелегальный алкоголь на территории Пскова и области. Продукцию более чем на 5 миллионов рублей преступники хранили в гаражах на территории города.
Псковская полиция изъяла 10 тысяч литров фальсифицированного алкоголя.Видео: пресс-служба управления МВД России по Псковской области.
Продавцы реализовывали водку, виски, коньяк и ром, внешний вид алкогольной продукции напоминал товары известных производителей. Эксперты провели исследование и выяснили, что под видом этих напитков продавался спирт с различными добавками, что, безусловно, не соответствовало ГОСТу. Кроме того, на некоторых бутылках были поддельные федеральные марки алкогольной продукции.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Такой алкоголь мошенники поставляли предпринимателям, также продавали физическим лицам.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Следственное управление открыло уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ, то есть преступников накажут за производство, приобретение, хранение, перевозку и сбыт товаров и продукции без маркировки.
ИСТОЧНИК KP.RU