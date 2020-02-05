Михаил Ведерников утвердил план по предупреждению коронавируса
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил план профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе областной администрации.
Михаил Ведерников поручил проверить лечебные учреждения региона на готовность приема пациентов с симптомами коронавирусной инфекции. Медикам проведут инструктаж по диагностике и лечению нового заболевания. В медучреждениях пополнятся запасы препаратов, дезинфицирующих средств и появится необходимое оборудование.
Проинструктируют и сотрудников, работающих на границе в Псковской области, экипажи и бортпроводников самолетов, поездов и пассажирских автобусов. Они получат план действий при обнаружении симптомов коронавируса.
Роспотребнадзор проследит за соблюдением дезинфекционного режима в местах проведения массовых мероприятий, на транспортных узлах и торговых центрах.
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ИСТОЧНИК KP.RU