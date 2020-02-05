В Псковском районе пострадал мужчина от взрыва газа в строительном вагончике
Пострадавший находится в больнице
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.
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В деревне Дуброво в Псковском районе при взрыве газа пострадал 48-летний мужчина. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, взрыв произошел утром 5 февраля в строительном вагончике размером 6 на 2,5 метра.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.
По предварительным данным, газовоздушная смесь взорвалась из-за износа соединительного шланга.
Пострадавшего мужчину госпитализировали в Псковскую областную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU