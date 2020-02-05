В Псковском районе пострадал мужчина от взрыва газа в строительном вагончике

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:24:41+03:00

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В деревне Дуброво в Псковском районе при взрыве газа пострадал 48-летний мужчина. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, взрыв произошел утром 5 февраля в строительном вагончике размером 6 на 2,5 метра.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

По предварительным данным, газовоздушная смесь взорвалась из-за износа соединительного шланга.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в Псковскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU