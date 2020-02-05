2020-02-05T15:43:01+03:00
Происшествия

Следком выясняет причину пожара в Печорах с тремя погибшими

Двое мужчин и женщина сгорели в доме на улице Солнечной
Алиса Солнцева
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Фото: СУ СК России по Псковской области.Фото: СУ СК России по Псковской области.
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Псковские следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек на пожаре в Печорах ночью 5 февраля. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области. На пожаре погибли жильцы дома – женщина, ее сожитель и брат. Умершие были примерно одного возраста: от 40 до 43 лет.

Фото: СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при курении. Однако в ведомстве не исключают версию, что причиной стала не только непотушенная сигарета.

Впереди три медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы. Выяснение обстоятельств трагедии продолжается.

Фото: СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области.

Как отметили в пресс-службе регионального управления МЧС, в 00:02 спасатели узнали о возгорании в жилом доме на улице Солнечной в городе Печоры. На пожар выехали 2 машины и 6 сотрудников МЧС. Когда огонь затушили, спасатели обнаружили на месте происшествия 3 трупа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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