В Пскове обсудили, по каким критериям будут присуждать звание «Край партизанской славы»
Критерии для присвоения районам звания «Край партизанской славы» обсудили на рабочем заседании члены комиссии по рассмотрению ходатайств от муниципалитетов, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации области.
Члены комиссии одобрили предложение главного редактора книги «Солдаты Победы», члена Общественной палаты Псковской области Николая Никитенко. Он предложил расширить историческую справку, указывая сведения о границах территории района в тылу немецких войск, о партизанских отрядах и бригадах, о помощи им мирного населения района, о сбережении памяти о подвиге старшего поколения.
Также в перечень критериев включили не только оценку исторических фактов, но и работу по патриотическому воспитанию, которая проводится в муниципальном образовании в настоящее время. Для ее оценки комиссия будет выезжать в муниципалитеты, представившие ходатайство о присвоении почетного звания.
Особое внимание будет уделяться состоянию воинских захоронений, памятников, памятных знаков, расположенных на территории муниципальных образований., поскольку содержание этих мест является одним из важных направлений в воспитании патриотизма среди молодого поколения.
Подготовленный список участники встречи направят на рассмотрение губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.
КОНКРЕТНО
Почетное звание Псковской области «Край партизанской славы» сейчас носят Дедовичский и Себежский районы.
ИСТОЧНИК KP.RU