В Пскове обсудили, по каким критериям будут присуждать звание «Край партизанской славы»

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:18:14+03:00

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Критерии для присвоения районам звания «Край партизанской славы» обсудили на рабочем заседании члены комиссии по рассмотрению ходатайств от муниципалитетов, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации области.

Члены комиссии одобрили предложение главного редактора книги «Солдаты Победы», члена Общественной палаты Псковской области Николая Никитенко. Он предложил расширить историческую справку, указывая сведения о границах территории района в тылу немецких войск, о партизанских отрядах и бригадах, о помощи им мирного населения района, о сбережении памяти о подвиге старшего поколения.

Также в перечень критериев включили не только оценку исторических фактов, но и работу по патриотическому воспитанию, которая проводится в муниципальном образовании в настоящее время. Для ее оценки комиссия будет выезжать в муниципалитеты, представившие ходатайство о присвоении почетного звания.

Особое внимание будет уделяться состоянию воинских захоронений, памятников, памятных знаков, расположенных на территории муниципальных образований., поскольку содержание этих мест является одним из важных направлений в воспитании патриотизма среди молодого поколения.

Подготовленный список участники встречи направят на рассмотрение губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

КОНКРЕТНО

Почетное звание Псковской области «Край партизанской славы» сейчас носят Дедовичский и Себежский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU