2020-02-05T16:18:16+03:00
Общество

Тротуар на улице Петровской в Пскове отремонтируют в этом году

Администрация города ответила на жалобы жителей Пскова
Максим Дмитриев
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На данный момент администрация выясняет размер финансирования.На данный момент администрация выясняет размер финансирования.Фото: Алексей ФОКИН
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В 2020 году на улице Петровской в Пскове отремонтируют тротуары. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, городская администрация запланировала строительство тротуара по обеим сторонам дороги на участке улицы от Госпитальной до Красноармейской.

В пресс-службе подчеркнули, что жители Пскова неоднократно жаловались в администрацию на отсутствие тротуара.

Как отметили в УГХ, ремонт тротуаров на этой улице запланирован в 2020 году в рамках программы «Развитие транспортной системы». В настоящее время решается вопрос о размере финансирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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