Тротуар на улице Петровской в Пскове отремонтируют в этом году
В 2020 году на улице Петровской в Пскове отремонтируют тротуары. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, городская администрация запланировала строительство тротуара по обеим сторонам дороги на участке улицы от Госпитальной до Красноармейской.
В пресс-службе подчеркнули, что жители Пскова неоднократно жаловались в администрацию на отсутствие тротуара.
Как отметили в УГХ, ремонт тротуаров на этой улице запланирован в 2020 году в рамках программы «Развитие транспортной системы». В настоящее время решается вопрос о размере финансирования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
18 улиц отремонтируют в Пскове в 2020 году
В 2020 году в городе реконструируют улицы, тротуары, мосты, площадь и проезды (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU