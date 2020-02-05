Юные музыканты из Пскова стали лауреатами всероссийского конкурса «Русская палитра»

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:50:00+03:00

Псковичи достойно выступили в Москве на конкурсе юных исполнителей на народных инструментах

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Учащиеся Детской музыкальной школы №4 Пскова стали лауреатами и дипломантами Всероссийского конкурса юных исполнителей на народных инструментах «Русская палитра». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, конкурс прошел в Детской школе искусств имени М. А. Балакирева в Москве.

Юные музыканты из Пскова победили сразу в нескольких номинациях. Гусляр Надежда Михайлова получила диплом в номинации «Сольное исполнительство», квинтет баянистов «Концертина» (Алексей Манушин, Никита Цыкунов, Ольга Сурова, Алина Ильина и Даниил Павлов) стал лауреатом 1-й степени в номинации «Ансамбли».

Алексей Манушин (обладатель стипендии «Юные дарования Псковщины», звания «Молодое дарование России») взял лауреата 3-й степени за сольное выступление, такую же награду юноша получил в дуэте с Никитой Цыкуновым.

КОНКРЕТНО

Конкурс «Русская палитра» прошел в третий раз, его участниками стали 350 сольных исполнителей и 60 ансамблей из городов Подмосковья и 13 регионов России. В состав жюри вошли выдающиеся деятели музыкального искусства, именитые педагоги и исполнители, в их числе Константин Шаханов, и народные артисты России: Вячеслав Семенов, Сергей Лукин и Александр Цыганков.

ИСТОЧНИК KP.RU