2020-02-06T09:47:27+03:00
Здоровье

Антимонопольная служба контролирует рост цен на маски и лекарства в Псковской области

Значительного повышения спроса на средства индивидуальной защиты в регионе не наблюдается
Алиса Солнцева
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На данный момент цены на необходимые средства защиты не выросли.На данный момент цены на необходимые средства защиты не выросли.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Федеральная антимонопольная служба контролирует динамику цен на медицинские маски и препараты в Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 5 февраля состоялось совещание по вопросам контроля цен на средства индивидуальной защиты и лекарства.

Управление Федеральной антимонопольной службы в Псковской области будет еженедельно отслеживать цены на препараты и средства защиты в аптеках и у поставщиков. Мониторинг проведут и отделения Роспотребнадзора и Росздравнадзора. В случае необоснованного повышения цен данные передадут на федеральный уровень.

- На данный момент стоимость лекарств и медицинских масок остается на прежнем уровне, - отметил представитель регионального УФАС

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко заметила, что в регионе не наблюдается значительного повышения спроса на медицинские маски и противовирусные препараты. В лечебных учреждениях и аптеках есть запас всех необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал план по предупреждению распространения коронавируса в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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