Жильцы дома в Борисовичах поймали велосипедного вора

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:04:17+03:00

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27-летний пскович предстанет перед судом за попытку украсть велосипед. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в областной прокуратуре.

Ночью в начале января 2020 года мужчина попытался вынести велосипед Rover allride из подъезда дома №2 на улице Венской в деревне Борисовичи. Вор начал спускаться с 8 этажа по лестнице, и в этот момент его задержали жильцы дома. Стоимость велосипеда эксперты оценили в 3,5 тысячи рублей.

Ранее судимый пскович обвиняется в покушении на тайное хищение имущества, за что ему грозит до 2 лет тюрьмы. Уголовное дело рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU