2020-02-06T10:04:17+03:00
Происшествия

Жильцы дома в Борисовичах поймали велосипедного вора

Пока преступник спускал велосипед с 8 этажа, грабителя заметили жильцы
Алиса Солнцева
Поделиться:
До 2 лет тюрьмы грозит несостоявшемуся вору.До 2 лет тюрьмы грозит несостоявшемуся вору.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

27-летний пскович предстанет перед судом за попытку украсть велосипед. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в областной прокуратуре.

Ночью в начале января 2020 года мужчина попытался вынести велосипед Rover allride из подъезда дома №2 на улице Венской в деревне Борисовичи. Вор начал спускаться с 8 этажа по лестнице, и в этот момент его задержали жильцы дома. Стоимость велосипеда эксперты оценили в 3,5 тысячи рублей.

Ранее судимый пскович обвиняется в покушении на тайное хищение имущества, за что ему грозит до 2 лет тюрьмы. Уголовное дело рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жильцы дома в Борисовичах поймали велосипедного вора
Антимонопольная служба контролирует рост цен на маски и лекарства в Псковской области
Юные музыканты из Пскова стали лауреатами всероссийского конкурса «Русская палитра»
Тротуар на улице Петровской в Пскове отремонтируют в этом году
В Пскове обсудили, по каким критериям будут присуждать звание «Край партизанской славы»
Следком выясняет причину пожара в Печорах с тремя погибшими
В Псковском районе пострадал мужчина от взрыва газа в строительном вагончике
Михаил Ведерников утвердил план по предупреждению коронавируса
10 тысяч литров поддельного алкоголя изъяла полиция в Пскове
В Пскове заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог
Долг по зарплате в 1,5 миллиона рублей выплатило островское предприятие
Требования Эстонии вернуть часть Псковской области губернатор сравнил с басней «Слон и Моська»
130 тысяч рублей выиграли студенты ПсковГУ на хакатоне в Санкт-Петербурге
Бунтов на Псковпассажиравтотрансе нет - Борис Ёлкин
В этом году на ремонт дворовых территорий в Пскове выделят 100 миллионов рублей
В Пскове закрыт въезд на территорию третьей поликлиники
По улице Кузбасской и Западной в Пскове будут ходить автобусы
За сообщение о взятке псковичи могут рассчитывать на денежное вознаграждение
Транспортные карты в автобусах в Пскова появятся к апрелю
Телеканал «МИР» рассказал об иконе Псково-Печерского монастыря, подаренной антарктическому храму
В Псковской области пытались продать похищенную икону
Свинцовую пломбу XVI-XVII веков из Англии нашли археологи в Пскове
Житель Порхова зарезал женщину из-за ревности
Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Псковском районе
За три года в Пскове отремонтировали более 40 километров дорог
Автолюбитель без прав устроил погоню в Пскове
Сергей Тарасик о предстоящих выборах главы Печорского района: Пора начинать работать
Главред «Печорской правды»: Борьба за кресло главы Печорского района только начинается