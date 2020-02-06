Купюры царской России и фарфор начала ХХ века обнаружили псковские пограничники

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:49:01+03:00

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Псковские пограничники совместно с таможенниками пресекли две попытки незаконного перемещения через границу предметов, которые могут представлять культурно-историческую ценность. Подробности рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Восемь купюр, с 1909 по 1947 год выпуска, пытались вывезти из России через пункт пропуска «Кучинина Гора». Потенциальные ценности нашли в салоне автомобиля «Фольксваген» в бардачке. Молодой человек не смог объяснить, откуда у него банкноты и зачем он их вывозит.

Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В пункте пропуска «Бурачки» один из пассажиров автобуса пытался провезти в Россию фарфоровое блюдо начала ХХ века, набор столовых предметов и статуэтку, которые также могут представлять культурно-историческую ценность.

Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Найденные предметы пройдут экспертизу, и тогда решится их дальнейшая судьба.

ИСТОЧНИК KP.RU