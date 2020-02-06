В Великолукском районе ввели карантин по бешенству
В Великолукском районе установили карантин по бешенству. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», на сайте нормативных правовых актов региона появился указ губернатора, подписанный и. п. главы области Верой Емельяновой.
Эпизоотический очаг находится на участке охотничьих угодий №4, расположенном в двух километрах от деревни Сенчиты. Там запрещен отлов диких животных, также из неблагополучного пункта нельзя вывозить собак и кошек.
Территория общедоступных охотничьих угодий Великолукского района объявлена угрожаемой зоной, там запрещен отлов диких животных.
Комитет по ветеринарии Псковской области занимается ликвидацией очага бешенства в Великолукском районе. Администрация муниципалитета также выпустила соответствующее распоряжение о борьбе с вирусом бешенства.
ИСТОЧНИК KP.RU