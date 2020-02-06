2020-02-06T11:43:03+03:00
Общество

В Великолукском районе ввели карантин по бешенству

Указ губернатора Псковской области вступил в силу
Максим Дмитриев
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На участке охотничьих угодий обнаружили очаг бешенства.На участке охотничьих угодий обнаружили очаг бешенства.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Великолукском районе установили карантин по бешенству. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», на сайте нормативных правовых актов региона появился указ губернатора, подписанный и. п. главы области Верой Емельяновой.

Эпизоотический очаг находится на участке охотничьих угодий №4, расположенном в двух километрах от деревни Сенчиты. Там запрещен отлов диких животных, также из неблагополучного пункта нельзя вывозить собак и кошек.

Территория общедоступных охотничьих угодий Великолукского района объявлена угрожаемой зоной, там запрещен отлов диких животных.

Комитет по ветеринарии Псковской области занимается ликвидацией очага бешенства в Великолукском районе. Администрация муниципалитета также выпустила соответствующее распоряжение о борьбе с вирусом бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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