В Великолукском районе ввели карантин по бешенству

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:43:03+03:00

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В Великолукском районе установили карантин по бешенству. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», на сайте нормативных правовых актов региона появился указ губернатора, подписанный и. п. главы области Верой Емельяновой.

Эпизоотический очаг находится на участке охотничьих угодий №4, расположенном в двух километрах от деревни Сенчиты. Там запрещен отлов диких животных, также из неблагополучного пункта нельзя вывозить собак и кошек.

Территория общедоступных охотничьих угодий Великолукского района объявлена угрожаемой зоной, там запрещен отлов диких животных.

Комитет по ветеринарии Псковской области занимается ликвидацией очага бешенства в Великолукском районе. Администрация муниципалитета также выпустила соответствующее распоряжение о борьбе с вирусом бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU