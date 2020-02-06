Псковича-контрабандиста пытались завербовать эстонские спецслужбы

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:15:13+03:00

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Жителя Псковской области, который занимался контрабандой, пытались завербовать эстонские спецслужбы. Об этом заявил прокурор псковской области Сергей Белов на встрече с редакторами ведущих СМИ региона 6 февраля, передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков".

Как рассказал прокурор, спецслужбы знали, что пскович занимается контрабандой и, что на его машине стоят перебитые номера. Дали ему возможность выехать за пределы России, и организовали проверку машины. Контрабандист решил откупиться и передал взятку размером в 100 евро. За это его привлекли к ответственности, изъяли несколько телефонов и ноутбук, где обнаружили детские порнографические снимки.

Итогом всех манипуляций стала вербовка эстонскими спецслужбами гражданина России- жителя Псковской области и оформление подписки о невыезде. Он должен был сообщать сведения о госгранице. Несмотря на это гражданин выехал из Эстонии и через Беларусь вернулся в Псков и сразу отправился в правоохранительные органы и заявил о том, что его пытались завербовать.

Сергей Белов рассказал, что это дело дало начало принятию определенных контрмер в отношении соседнего государства.

В частности, законодательно было принято решение о том, что иностранные граждане не могут иметь земельные участки рядом с границей России. В результате этого решения у ста иностранных граждан изъяли земельные участки.

Прокурор Псковской области отметил, что это жесткое решение, но законное. Подобные меры по его словам, необходимы чтобы не допустить повторения 22 июня 1941 года, когда враг вероломно, без предупреждения вторгся на территорию нашей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU