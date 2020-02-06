2020-02-06T14:36:23+03:00
Происшествия

Чтобы похмелиться, петербуржец трижды напал на бар в Пскове

Настырный вор предстанет перед судом
Алиса Солнцева
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Два раза продавщица смогла противостоять грабителю, в третий раз он сумел выбежать с бутылкой пива.Два раза продавщица смогла противостоять грабителю, в третий раз он сумел выбежать с бутылкой пива.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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32-летний житель Санкт-Петербурга окажется на скамье подсудимых за кражу спиртного в кафе в деревне Родина. Подробности дела рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе районной прокуратуры.

10 декабря 2019 года петербуржец приехал в Псков. Мучаясь похмельем, мужчина решил украсть алкоголь в баре.

Сначала воришке удалось взять со стеллажа две бутылки коньяка на 1336 рублей и спрятать за пояс джинсов. Однако продавщица заметила грабителя, преградила ему дорогу к выходу и отняла бутылки.

Преступник сбежал, но не желая мириться с поражением, вернулся за новыми «покупками». Во второй раз петербуржец позарился на бутылку шампанского за 442 рубля. Но выйти с ней у воришки не удалось: на его пути снова встала сотрудница бара. Во второй раз стычка с вором закончилась небольшой травмой продавщицы, но хулиган снова ушел ни с чем.

Вскоре преступник вернулся в заведение в третий раз. Он вбежал в кафе, схватил бутылку пива за 112 рублей и кинулся к выходу.

- Снизив сумму хищения, злоумышленник все-таки сумел реализовать свой преступный замысел, - отмечают в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит Псковский районный суд. Мужчина обвиняется сразу по нескольким частям статьи «Грабеж», которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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