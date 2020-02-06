Псковпассажиравтотранс отменил маршруты в Санкт-Петербург и Витебск

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:48:33+03:00

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С 10 февраля в Пскове закроют несколько междугородных маршрутов: в Витебск и Санкт-Петербург. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

С понедельника перестанут ходить автобусы № 944 Псков – Санкт-Петербург, № 502 Псков – Витебск, № 973 Новоржев – Санкт-Петербург.

Как сообщает предприятие, рейсы временно отменили «в связи с низким пассажиропотоком, отсутствием необходимого количества исправных транспортных средств и убыточностью маршрутов междугороднего сообщения».

ИСТОЧНИК KP.RU