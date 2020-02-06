2020-02-06T17:19:59+03:00
Недвижимость

Стали известны адреса домов в Псковской области, где заменят лифты

За пять лет в регионе заменили 61 лифт
Дмитрий Мезенцев
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В Пскове и великих луках заменили 61 лифт.В Пскове и великих луках заменили 61 лифт.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В многоэтажных домах Пскова и Великих Лук за пять прошедших лет заменили 61 лифт, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Лифтовое оборудование заменили в рамках сводных краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 2015-2019 годов в Псковской области.

В 2020 году планируется установить 24 новых лифта в Пскове, Великих Луках и Дедовичах. Заказчик работ – Региональный оператор – Фонд капитального ремонта Псковской области.

В Пскове в 2020 году заменят лифты по адресам: Коммунальная ул., 42; Рижский пр., 53; Юбилейная ул., 52; Юбилейная, 91.

Как отметили в фонде капремонта, сроки замены лифтового оборудования со сроком эксплуатации более 25 лет продлили на пять лет. Это позволит обеспечить требуемые объемы замены лифтов в Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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