16-летний пскович ударил ножом мужчину из-за шума ночью

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:49:23+03:00

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В Пскове 16-летний подросток ударил ножом мужчину, который шумел у его подъезда. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, парня подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Следователи выяснили, что в ночь на 29 января подросток услышал шум в подъезде и вышел из квартиры с ножом, чтобы разобраться с нарушителями тишины. На лестничной площадке он уже никого не застал, тогда вышел на улицу и дважды ударил ножом в живот мужчину, которого увидел у подъезда. После разборок парень скрылся с места преступления.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления, 16-летнего подростка подозревают в уголовном преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU