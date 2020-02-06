2020-02-06T17:49:23+03:00
Происшествия

16-летний пскович ударил ножом мужчину из-за шума ночью

Разобраться с нарушителями тишины юноша решил при помощи холодного оружия
Максим Дмитриев
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Два ранения в живот получил пострадавший.Два ранения в живот получил пострадавший.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Пскове 16-летний подросток ударил ножом мужчину, который шумел у его подъезда. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, парня подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Следователи выяснили, что в ночь на 29 января подросток услышал шум в подъезде и вышел из квартиры с ножом, чтобы разобраться с нарушителями тишины. На лестничной площадке он уже никого не застал, тогда вышел на улицу и дважды ударил ножом в живот мужчину, которого увидел у подъезда. После разборок парень скрылся с места преступления.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления, 16-летнего подростка подозревают в уголовном преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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