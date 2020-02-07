2020-02-07T09:29:33+03:00
Общество

Госавтоинспекция потребовала отремонтировать дорогу в Опочецком районе

Внеплановую проверку состояния дорожного полотна провела полиция
Максим Дмитриев
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
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После проверки Госавтоинспекция потребовала отремонтировать участок трассы в Опочецком районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, сотрудники Опочецкой Госавтоинспекции провели внеплановую проверку состояния дорог в муниципалитете.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

На трассе ОпочкаКрасногородск полицейские выявили недостатки в содержании дороги: на асфальте в Опочецком районе красуются большие и глубокие ямы и выбоины. Госавтоинспекция потребовала устранить недостатки и привести дорогу в надлежащее состояние.

Госавтоинспекция напоминает, что подобные выезды проводятся во всех районах области, поскольку от состояния дорожного полотна в немалой степени зависит и аварийность на автотрассах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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