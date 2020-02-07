Полпред президента находится в Псковской области с рабочей поездкой
Полпред президента Александр Гуцан вручит медали псковским ветеранам и посетит областную больницу и детский сад. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, сегодня, 7 февраля, в Псковской области находится полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Его сопровождает глава области Михаил Ведерников.
Полномочный представитель главы государства вручит ветеранам Псковской области юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», которые учредил президент.
Чиновник посетит Псковскую областную клиническую больницу и побывает в детском саду «Ягодка». Александр Гуцан проследит за реализацией нацпроектов в регионе и выполнением поручений президента. По этим вопросам полномочный представитель проведет совещание в Пскове и рабочую встречу с губернатором.
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ИСТОЧНИК KP.RU