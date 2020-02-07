2020-02-07T11:08:19+03:00
Здоровье

Александр Гуцан понаблюдал за псковскими врачами во время операции

Ангиограф и аппараты УЗИ с искусственным интеллектом появились в больнице в 2019 году
Максим Дмитриев
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Фото: informpskov.ru. Полномочный представитель президента в СЗФО побывал в Псковской областной больнице.Фото: informpskov.ru. Полномочный представитель президента в СЗФО побывал в Псковской областной больнице.
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Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников стали свидетелями сотой коронарографии псковских врачей на новом оборудовании. Как передала «Комсомольской правде – Псков» пресс-служба областной администрации, во время рабочего визита 7 февраля Александр Гуцан посетил Псковскую областную клиническую больницу.

Главный врач медучреждения Анатолий Волков рассказал, что поступившая в прошлом году техника – экспертного класса. Ангиографическая система позволяет проводить комплексную оценку состояния сосудов, широкий спектр вмешательств по восстановлению кровотока. После введения нового оборудования в больнице начала сокращаться очередь на плановые операции.

Такой же современный ангиограф в этом году получит Великолукская больница.

Официальные лица заглянули и в кабинет УЗИ.

- Нам повезло, что у нас есть такой аппарат. Это техника нового поколения, с искусственным интеллектом, - отметил специалист.

Напомним, на покупку новой современной техники для Псковской областной клинической больницы в целях сокращения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2019 году выделили 117 миллионов рублей из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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