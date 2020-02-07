Александр Гуцан понаблюдал за псковскими врачами во время операции
Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников стали свидетелями сотой коронарографии псковских врачей на новом оборудовании. Как передала «Комсомольской правде – Псков» пресс-служба областной администрации, во время рабочего визита 7 февраля Александр Гуцан посетил Псковскую областную клиническую больницу.
Главный врач медучреждения Анатолий Волков рассказал, что поступившая в прошлом году техника – экспертного класса. Ангиографическая система позволяет проводить комплексную оценку состояния сосудов, широкий спектр вмешательств по восстановлению кровотока. После введения нового оборудования в больнице начала сокращаться очередь на плановые операции.
Такой же современный ангиограф в этом году получит Великолукская больница.
Официальные лица заглянули и в кабинет УЗИ.
- Нам повезло, что у нас есть такой аппарат. Это техника нового поколения, с искусственным интеллектом, - отметил специалист.
Напомним, на покупку новой современной техники для Псковской областной клинической больницы в целях сокращения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2019 году выделили 117 миллионов рублей из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU