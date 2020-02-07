2020-02-07T11:38:42+03:00
Происшествия

В Смертном озере водолазы ищут пропавшего в Новосокольническом районе рыбака

Накануне мужчина ушел рыбачить на озеро в деревне Андропково и не вернулся
Алиса Солнцева
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Полицейские предполагают, что мужчина утонул.Полицейские предполагают, что мужчина утонул.Фото: Аца КОШТЭ
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Группа водолазов работает в озере Смертном Новосокольнического района. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, поисково-спасательный отряд Великих Лук ищет тело рыбака, который, предположительно, утонул.

6 февраля 40-летний мужчина ушел на рыбалку на озеро Смертное в деревне Андропково и пропал. В этот же день в региональное управление МЧС обратились сотрудники местного отдела МВД с заявкой на выделение группы водолазов. Сегодня, 7 февраля, специалисты работают на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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