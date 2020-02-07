Аварийный мост через реку Шесть в Пушкиногорском районе закроют до 2022 года

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:41:45+03:00

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С 14 февраля мост через реку Шесть в Пушкиногорском районе (трасса Пушкинские Горы – Захино – Барабаны) закрывают в целях безопасности. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Капитальный ремонт моста запланирован на 2020-2021 годы, а пока что сооружение представляет опасность для участников дорожного движения. Ограничение движения продлится до 31 декабря 2021 года.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автомобилистам предлагают объезжать закрытый участок по трассам Новгородка – Пушкинские Горы, Пушкинские Горы – Рождество – Велье и автодороге Р-23: Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия.

Пассажиров маршрута №283 Пушкинские Горы – Опочка ждет пересадка в деревне Горелик: Псковпассажиравтотранс разработал стыковочные рейсы.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ И МАРШРУТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

С понедельника по субботу из Пушкинских Гор автобус отправляется в 8.05 и 16.25, едет до моста в деревне Горелик, где за мостом пассажиры сядут в другой автобус.

По понедельникам будет дополнительный рейс для студентов Опочецкого индустриально-педагогического колледжа с отправлением из Пушкинских Гор в 5.45.

Из Опочки автобус по маршруту №283 Опочка – поворот на Савины (мост) - Савины будет выезжать в 7.05 и в 15.30. Плюс дополнительный рейс по понедельникам для студентов колледжа в 5.00.

Рейс из Опочки будет отправляться не в 17.55, а в 15.30 для развоза детей из школы в деревни, находящиеся за мостом. Пассажиры вечернего рейса смогут добраться на автобусе №105 Опочка – Матюшкино - Тригузово с отправлением из Опочки в 17.50 с понедельника по пятницу.

Оплата проезда пассажирами будет оформлена единым билетом.

ИСТОЧНИК KP.RU