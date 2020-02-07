2020-02-07T12:41:45+03:00
Общество

Аварийный мост через реку Шесть в Пушкиногорском районе закроют до 2022 года

Изменились маршрут и расписание общественного транспорта
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Изменить размер текста:

С 14 февраля мост через реку Шесть в Пушкиногорском районе (трасса Пушкинские Горы – Захино – Барабаны) закрывают в целях безопасности. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Капитальный ремонт моста запланирован на 2020-2021 годы, а пока что сооружение представляет опасность для участников дорожного движения. Ограничение движения продлится до 31 декабря 2021 года.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автомобилистам предлагают объезжать закрытый участок по трассам Новгородка – Пушкинские Горы, Пушкинские Горы – Рождество – Велье и автодороге Р-23: Санкт-Петербург – Псков – ПустошкаНевель – граница с Республикой Белоруссия.

Пассажиров маршрута №283 Пушкинские Горы – Опочка ждет пересадка в деревне Горелик: Псковпассажиравтотранс разработал стыковочные рейсы.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ И МАРШРУТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

С понедельника по субботу из Пушкинских Гор автобус отправляется в 8.05 и 16.25, едет до моста в деревне Горелик, где за мостом пассажиры сядут в другой автобус.

По понедельникам будет дополнительный рейс для студентов Опочецкого индустриально-педагогического колледжа с отправлением из Пушкинских Гор в 5.45.

Из Опочки автобус по маршруту №283 Опочка – поворот на Савины (мост) - Савины будет выезжать в 7.05 и в 15.30. Плюс дополнительный рейс по понедельникам для студентов колледжа в 5.00.

Рейс из Опочки будет отправляться не в 17.55, а в 15.30 для развоза детей из школы в деревни, находящиеся за мостом. Пассажиры вечернего рейса смогут добраться на автобусе №105 Опочка – Матюшкино - Тригузово с отправлением из Опочки в 17.50 с понедельника по пятницу.

Оплата проезда пассажирами будет оформлена единым билетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пскове военнослужащий скрылся с места ДТП и заявил об угоне машины
Александр Гуцан: Отчитываться нужно конкретными результатами, а не совещаниями
Аварийный мост через реку Шесть в Пушкиногорском районе закроют до 2022 года
В Смертном озере водолазы ищут пропавшего в Новосокольническом районе рыбака
Александр Гуцан понаблюдал за псковскими врачами во время операции
Себежская детская школа искусств переехала в Дом Кушлиса
Полпред президента находится в Псковской области с рабочей поездкой
Госавтоинспекция потребовала отремонтировать дорогу в Опочецком районе
16-летний пскович ударил ножом мужчину из-за шума ночью
Стали известны адреса домов в Псковской области, где заменят лифты
Монумент в память о Ледовом побоище на горе Соколиха в Псковском районе могут закрыть многоэтажки
Псковпассажиравтотранс отменил маршруты в Санкт-Петербург и Витебск
Бывший глава Печорского района является фигурантом двух уголовных дел
Чтобы похмелиться, петербуржец трижды напал на бар в Пскове
Псковича-контрабандиста пытались завербовать эстонские спецслужбы
В Великолукском районе ввели карантин по бешенству
Купюры царской России и фарфор начала ХХ века обнаружили псковские пограничники
Жильцы дома в Борисовичах поймали велосипедного вора
Антимонопольная служба контролирует рост цен на маски и лекарства в Псковской области
Юные музыканты из Пскова стали лауреатами всероссийского конкурса «Русская палитра»
Тротуар на улице Петровской в Пскове отремонтируют в этом году
В Пскове обсудили, по каким критериям будут присуждать звание «Край партизанской славы»
Следком выясняет причину пожара в Печорах с тремя погибшими
В Псковском районе пострадал мужчина от взрыва газа в строительном вагончике
Михаил Ведерников утвердил план по предупреждению коронавируса