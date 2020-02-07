2020-02-07T13:48:20+03:00
Общество

Александр Гуцан: Отчитываться нужно конкретными результатами, а не совещаниями

Реализацию национальных проектов в регионе обсудили полпред президента в СЗФО и губернатор Псковской области
Максим Дмитриев
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Фото: пресс-служба АПО. 7 февраля полномочный представитель президента России находится в Пскове.Фото: пресс-служба АПО. 7 февраля полномочный представитель президента России находится в Пскове.
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В администрации Псковской области появится новое управление по работе с национальными проектами. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, реализацию национальных проектов на территории региона обсудили сегодня, 7 февраля, Александр Гуцан и Михаил Ведерников.

- Псковская область принимает активное участие в реализации большинства федеральных проектов, - подчеркнул Александр Гуцан и заметил, что на реализацию нацпроектов региону в 2019 году выделили 5 миллиардов рублей. Полпред подтвердил, что в Псковской области строят и ремонтируют социально значимые объекты, жилье, школы пополняются высокотехнологическим оборудованием.

Александр Гуцан поставил первоочередные задачи перед Псковской областью: снижение бедности, увеличение доходов, расширение доступа к комфортной инфраструктуре, а также развитие региональной экономики.

- Общение, постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями должны быть в основе ваших действий. Отчитываться нужно конкретными результатами, а не совещаниями. Самый главный итог – реальные перемены к лучшему в жизни наших сограждан. На это должна быть нацелена вся работа, - заключил подпред.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году исполнение национальных проектов составило 95 процентов. В работе над ошибками региону поможет новое подразделение в составе администрации - управление проектной деятельности, которое будет оказывать консультативную и методическую помощь при работе над нацпроектами и контролировать их воплощение в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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