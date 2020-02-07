В Пскове военнослужащий скрылся с места ДТП и заявил об угоне машины

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:37:34+03:00

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Псковского военнослужащего оштрафовали за заведомо ложный донос. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в ВСО по Псковскому гарнизону, мужчина не остановился по требованию сотрудника ГАИ, а затем заявил, что его автомобиль угнали.

Следователи выяснили, что в марте прошлого года старший сержант ехал по городу на автомобиле «Мерседес-Бенц 260Е». Машина была не зарегистрирована должным образом, поэтому мужчина проигнорировал требование полиции остановиться. Уезжая, пскович сбил придорожное ограждение и скрылся с места ДТП.

На следующий день утром военнослужащий позвонил в полицию и заявил, что его автомобиль угнали. То же он подтвердил в отделении полиции.

Псковский гарнизонный военный суд, располагая доказательствами следствия, признал старшего сержанта виновным в ложном доносе и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU