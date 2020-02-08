2020-02-08T09:43:34+03:00
Общество

МЧС: На водоемах Псковской области появился лед

Тонкий лед таит в себе большую опасность
Алиса Солнцева
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Конечно, в наших широтах такого льда не дождешься.Конечно, в наших широтах такого льда не дождешься.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На водоемах Псковской области появился лед. В связи с этим спасатели предупреждают жителей региона об опасности тонкого льда. Об этом сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального управления МЧС.

Псковичей предупреждают, что за непродолжительные заморозки ледяной панцирь еще не успел окрепнуть. Ледообразованию на реках мешает сильное течение.

- Прежде коркой льда покрываются озера, где нет течения. В морозные дни именно эти водные объекты становятся самыми опасными местами. Минусовая температура на территории Псковской области держится всего несколько дней, поэтому образующийся ледовый покров чрезвычайно тонкий и ломкий! – напоминают в МЧС.

БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕД

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке. Лед толщиной 7-8 сантиметров выдерживает нагрузку одного человека, 10 сантиметров – двух рядом стоящих, 14 сантиметров – семерых. При этом люди должны идти на расстоянии 5-6 метров друг от друга.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цветапрочный, белого – в два раза слабее; а серого, матово-белого или с желтоватым оттенком – самый ненадежный.

ОПАСНЫЙ ЛЕД

Кроме того, опасным является лед: ноздреватый и пористый – он обрушивается без предупреждающего потрескивания; а также покрытый снегом.

Лед более тонок на течении, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий; а также в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.

- Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность, и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными, - замечают спасатели.

Также МЧС просит родителей провести беседы со своими детьми, которые могут выходить на опасные участки тонкого льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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