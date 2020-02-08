Тело пропавшего рыбака нашли в Смертном озере
Причины смерти мужчины выяснит полиция
В поисково-спасательный отряд Великих Лук обратился отдел полиции в Новосокольниках.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Поисковые работы водолазов на озере Смертном в Новосокольническом районе закончены. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, 7 февраля около 15:00 в водоеме нашли тело пропавшего накануне рыбака.
Далее в обстоятельствах и причине смерти 40-летнего мужчины разберутся полицейские, с телом работают эксперты.
Напомним, 6 февраля мужчина ушел на рыбалку на озере в деревне Андропково и не вернулся.
ИСТОЧНИК KP.RU