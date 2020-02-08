2020-02-08T10:43:04+03:00
Спорт

8 февраля псковичей приглашают на День зимних видов спорта в Ледовый дворец

В программе: хоккей, фигурное катание, воркаут, брейк-данс, шахматы, настольный теннис
Алиса Солнцева
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Сегодня в Ледовом будет жарко!Сегодня в Ледовом будет жарко!Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Торжественное открытие Дня зимних видов спорта в Пскове состоится в 12:00 в Ледовом дворце. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в учреждении.

В программу вошли не только хоккейные турниры и фигурное катание, но и шахматы, воркаут, настольный теннис и даже брейк-данс. Также гостям праздника предлагают попробовать себя на площадке ГТО. Тем, кто выполнит тестовое задание, организаторы вручат бесплатный билет на каток.

На протяжении всего дня можно посетить Музей Олимпийской славы, кафе, поучаствовать в конкурсах организаторов и поупражняться в сборке оружия.

ПРОГРАММА ДНЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА 8 ФЕВРАЛЯ

12:00-12:30 – открытие Дня зимних видов спорта.

11:00-17:00 – турнир по шахматам (блиц).

12:30-13:30 – показательные выступления фигуристов.

11:00-18:00 – турнир по настольному теннису.

12:00-14:00 – показательные выступления брейк-дансеров.

12:00-14:00 – мастер-класс Двукратного чемпиона мира по хоккею Николая Жердева.

16:15-17:45 – матч звезд псковского хоккея (с участием Николая Жердева).

18:00-21:30 – массовое катание на коньках.

21:45-22:45 – ночное массовое катание.

КОНКРЕТНО

День зимних видов спорта в Пскове пройдет в Ледовом дворце 8 февраля. Адрес: д. Борисовичи, ул. Балтийская, 11.

Справки по телефону: 8 (8112) 59-00-51.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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