170 свертков с наркотиками везли студентки из Петербурга в Псков

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:02:22+03:00

Девушек задержали полицейские, их заключили под стражу в Пскове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 20 лет лишения свободы предусматривает уголовный кодекс за это преступление

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Псковские полицейские обнаружили в машине студенток из Санкт-Петербурга почти 357 граммов синтетического наркотика. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, девушки задержаны, в отношении них возбудили уголовное дело.

23 января сотрудники полиции досмотрели двух девушек. В кармане куртки одной из них они нашли 8 свертков с наркотиком массой 13,83 грамма. В автомобиле студенток обнаружили еще 170 свертков массой 342,85 грамма.

Как известно, уроженки Ярославской и Вологодской областей учились в вузах Санкт-Петербурга. Девушкам 22 и 25 лет. Наркотики они привезли в Псков с целью сбыта, свертки предназначались для закладок.

Девушек задержали, в наркопреступлении разберутся следователи. Студенток обвиняют по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Пункт «г» части 4 статьи 228.1 предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU