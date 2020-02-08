Инжиниринговый центр ПсковГУ открылся 8 февраля

8 Февр. 2020 2020-02-08T16:47:14+03:00

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В Пскове открылся инжиниринговый центр «Инновационное электротехническое оборудование» Псковского государственного университета. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, торжественное открытие с участием губернатора региона состоялось 8 февраля, в День российской науки.

- Мы как раз несколько дней очень детально прорабатывали те изменения, которые необходимы для того, чтобы высшее образование отвечало современным вызовам и требованиям. Но самое главное - чтобы вузы субъектов России подтягивались к качеству образования в Москве и Санкт-Петербурге, - отметил Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ.

Губернатор отметил динамичную и активную работу врио ректора ПсковГУ Натальи Ильиной и обозначил одну из основных целей региона.

- Главное, чтобы вы не уезжали работать в Санкт-Петербург охранниками, официантами и в других сферах, которые не требуют высшего образования, - подчеркнул губернатор.

Глава региона сказал, что открытие инжинирингового центра «Инновационное электротехническое оборудование» ПсковГУ – очень важное звено в цепочке подготовки кадров. Опыт таких учреждений как Инжиниринговый центр и «Кванториум» достаточно широко используется в мире и их учащиеся не только получают компетенции, но и зарабатывают деньги.

КОНКРЕТНО

Инжиниринговый центр «Инновационное электротехническое оборудование» Псковского государственного университета – проектная площадка для студентов инженерных специальностей, соответствующая запросам предприятий Псковской области. Центр находится в Пскове на Плехановском посаде, 25.

КСТАТИ

Глава региона поручил провести встречу ПсковГУ и руководителей предприятий региона для профориентации студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU