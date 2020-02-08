Псковичи поедут в Чечню на мероприятия в память о 6-й роте

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:02:29+03:00

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Региональные власти уделяют повышенное внимание подготовке к 20-летию подвига бойцов 6-й роты. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, сегодня, 8 февраля состоялось заседание оргкомитета по подготовке к проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты.

- Для Пскова и всей страны этот юбилей имеет принципиальное значение. Каждый взрослый житель Псковской области может рассказать, как 20 лет назад на несколько дней было парализовано движение и жизнь в городе, когда весь Псков собрался у храма Александра Невского и были перекрыты центральные улицы в связи с проведением траурного шествия, - отметил Михаил Ведерников.

Восстановление памятника «Купол» завершат 25 февраля. По замечанию губернатора, это несколько позже намеченного срока. Завод ошибся с размерами конструкции и пришлось ждать гарантийной замены. На днях «Купол» привезут в Псков и начнется его установка.

К памятной дате уже отремонтировали дорогу к кладбищу «Орлецы-2».

Михаил Ведерников напомнил, что благоустройство остановки в Черехе продолжается, а также ремонтируются подъезды к местам проведения основных мероприятий.

Однако акцентировать внимание необходимо на взаимодействии с родственниками.

- Необходимо сделать всё возможное для их поддержки, реализации тех обязательств, которые мы на себя взяли, - отметил Михаил Ведерников.

Также губернатор сообщил, что делегация из Псковской области будет участвовать в памятных мероприятиях в Чечне, которые пройдут 28 февраля.

- В этой части необходимо собрать информацию: кто из родственников, и каким образом планирует туда добираться. Необходимо чётко отработать все вопросы связные с финансированием транспортных расходов, проживания и питания, - заключил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU