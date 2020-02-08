Псковичи поедут в Чечню на мероприятия в память о 6-й роте
Региональные власти уделяют повышенное внимание подготовке к 20-летию подвига бойцов 6-й роты. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, сегодня, 8 февраля состоялось заседание оргкомитета по подготовке к проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты.
- Для Пскова и всей страны этот юбилей имеет принципиальное значение. Каждый взрослый житель Псковской области может рассказать, как 20 лет назад на несколько дней было парализовано движение и жизнь в городе, когда весь Псков собрался у храма Александра Невского и были перекрыты центральные улицы в связи с проведением траурного шествия, - отметил Михаил Ведерников.
Восстановление памятника «Купол» завершат 25 февраля. По замечанию губернатора, это несколько позже намеченного срока. Завод ошибся с размерами конструкции и пришлось ждать гарантийной замены. На днях «Купол» привезут в Псков и начнется его установка.
К памятной дате уже отремонтировали дорогу к кладбищу «Орлецы-2».
Михаил Ведерников напомнил, что благоустройство остановки в Черехе продолжается, а также ремонтируются подъезды к местам проведения основных мероприятий.
Однако акцентировать внимание необходимо на взаимодействии с родственниками.
- Необходимо сделать всё возможное для их поддержки, реализации тех обязательств, которые мы на себя взяли, - отметил Михаил Ведерников.
Также губернатор сообщил, что делегация из Псковской области будет участвовать в памятных мероприятиях в Чечне, которые пройдут 28 февраля.
- В этой части необходимо собрать информацию: кто из родственников, и каким образом планирует туда добираться. Необходимо чётко отработать все вопросы связные с финансированием транспортных расходов, проживания и питания, - заключил Михаил Ведерников.
ИСТОЧНИК KP.RU